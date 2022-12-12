В Украине появится региональный офис ОЭСР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве запустят так называемый "Офис связи" Организации экономического сотрудничества и развития, передает УНН со ссылкой на Кабмин.
Детали
Во время рабочего визита во Францию 12 декабря Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн подписали Соглашение между Правительством Украины и ОЭСР о привилегиях, иммунитетах и льготах, предоставленных Организации и Офису Организации в Украине.
По словам Главы украинского Правительства, это соглашение официально дает основание для запуска в Киеве так называемого «Офиса связи» Организации экономического сотрудничества и развития.
«Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет предварительно функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления. Значит, ОЭСР была соисполнителем Плана Маршала и теперь помогает в разработке Плана восстановления Украины. Спасибо за эту поддержку», — отметил Денис Шмыгаль.
Обновленное соглашение приведено в соответствие с современными реалиями и по форме соответствует аналогичным соглашениям между ОЭСР и государствами-членами Организации. Документ также обеспечивает правовую основу для расширения и углубления сотрудничества между Украиной и ОЭСР в контексте дальнейшего членства в Организации.
Премьер-министр также отметил, что в текущем месяце Украина получила описание положений Программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты Организации в различных отраслях. Он подчеркнул, что наше государство готово совместно начать его подготовку, чтобы как можно быстрее присоединиться к ОЭСР: «Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению нашего государства как регионального лидера».