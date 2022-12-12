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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні з'явиться регіональний офіс ОЕСР

В Україні з'явиться регіональний офіс ОЕСР

Київ • УНН

 • 678064 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві запустять так званий "Офіс зв'язку" Організації економічного співробітництва та розвитку, передає УНН із посиланням на Кабмін.

Деталі

Під час робочого візиту у Францію 12 грудня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн підписали Угоду між Урядом України та ОЕСР щодо привілеїв, імунітетів і пільг, наданих Організації та Офісу Організації в Україні.

За словами Глави українського Уряду, ця угода офіційно дає підґрунтя для запуску в Києві так званого «Офісу зв'язку» Організації економічного співробітництва та розвитку.

«Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення. Знаково, що ОЕСР була співвиконавцем Плану Маршала і тепер допомагає в розробленні Плану відновлення України. Дякуємо за цю підтримку», — відзначив Денис Шмигаль.

Оновлена угода приведена у відповідність до сучасних реалій та за формою відповідає аналогічним угодам між ОЕСР та державами-членами Організації. Документ також забезпечує правове підґрунтя для розширення та поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР в контексті подальшого набуття членства в Організації.

Прем’єр-міністр також зазначив, що цього місяця Україна отримала опис положень Програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Він наголосив, що наша держава готова спільно розпочати її підготовку, аби якнайшвидше приєднатися до ОЕСР: «Це стане маркером готовності України до вступу в ЄС та сприятиме затвердженню нашої держави як регіонального лідера».

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