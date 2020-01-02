В Украине появится платформа для трудоустройства людей с инвалидностью

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КИЕВ. 2 января. УНН. Правительство создает платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников с инвалидностью. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурным объектам", - отметил Гончарук.

Отмечается, что создание рабочих мест для людей с инвалидностью - "это быстрое реагирование Правительства на проблематику". Ведь человек с инвалидностью должен получить качественную и профессиональную подготовку для повышения ее конкурентоспособности, которая будет осуществляться через введение ваучеров на образование, совместных программ подготовки со Службой занятости и работодателями.

Также Программой деятельности Правительства предусмотрен один из приоритетов - развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение вместе с обеспечением принципа "деньги ходят за пациентом", переходом на частичную монетизацию технических и других средств, а также повышение уровня пенсионного обеспечения.

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"Человек с инвалидностью не должна быть изолированной от общества, она должна получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать и состояние здоровья позволяет, иметь для этого все возможности", - добавила министр социальной политики Юлия Соколовская.

На Правительственном портале также напомнили, что Программа деятельности Кабинета Министров утвержден в сентябре 2019 года. Документом определены ключевые направления работы министерств. Теперь их детализировано - по каждой из 78 этих целей опубликована концепция и индикаторы, по которым будут измеряться их достижения.

Как ранее сообщал УНН, Правительство одобрило законопроект о упрощенный доступ детей и лиц с инвалидностью к правовой помощи.

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