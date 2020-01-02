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В Україні з’явиться платформа для працевлаштування людей з інвалідністю

В Україні з’явиться платформа для працевлаштування людей з інвалідністю

Київ • УНН

 • 11915 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Уряд створює платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників з інвалідністю. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

"Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників. Фокус полягає у доступності людини до робочих місць та соціально-культурних об’єктів", - зазначив Гончарук.

Зазначається, що створення робочих місць для людей з інвалідністю – "це швидке реагування Уряду на проблематику". Адже людина з інвалідністю має отримати якісну і професійну підготовку для підвищення її конкурентоспроможності, яка буде здійснюватися через запровадження ваучерів на освіту, спільних програм підготовки із Службою зайнятості та роботодавцями.

Також Програмою діяльності Уряду передбачений один із пріоритетів - розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення разом із забезпеченням принципу "гроші ходять за пацієнтом", переходом на часткову монетизацію технічних та інших засобів, а також підвищення рівня пенсійного забезпечення.

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"Людина з інвалідністю не повинна бути ізольованою від суспільства, вона має отримувати гідний рівень утримання та догляду. А ті, хто хочуть працювати і стан здоров’я дозволяє, матимуть для цього всі можливості", - додала міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

На Урядовому порталі також нагадали, що Програму діяльності Кабінету Міністрів затверджено у вересні 2019 року. Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Тепер їх деталізовано - по кожній з 78 цих цілей опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

Як раніше повідомляв УНН, Уряд схвалив законопроект про спрощений доступ дітей та осіб з інвалідністю до правової допомоги.

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