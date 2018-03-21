В Украине появится государственное учреждение по привлечению инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Правительство приняло решение о создании государственного учреждения "Офис привлечения инвестиций" (UkraineInvest). Соответствующее распоряжение министры одобрили на заседании 21 марта, передает корреспондент УНН.
Таки образом, постоянно действующий совещательный орган при Кабмине Офис привлечения инвестиций превращается в государственное учреждение.
Целью Офиса по-прежнему, останется привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствование имиджа государства, как привлекательной для инвестирования страны.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.