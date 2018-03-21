В Україні з'явиться державна установа із залучення інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Уряд ухвалив рішення про створення державної установи “Офіс залучення інвестицій” (UkraineInvest). Відповідне розпорядження міністри схвалили на засіданні 21 березня, передає кореспондент УНН.
Таки чином, постійно діючий дорадчий орган при Кабміні Офіс залучення інвестицій перетворюється на державну установу.
Метою Офісу, як і раніше, лишиться залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни.
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з керуючим директором Кувейтської інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастакі та керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні.