В Украине возросло число нападений на ЛГБТ-активистов - Amnesty International
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине возросло число нападений на мероприятия ЛГБТ-активистов. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International за 2017 год, передает УНН.
"18 июня тысячи людей присоединились к крупнейшему на сегодня Маршу равенства в Киеве - ежегодной прайд-демонстрации ЛГБТ. Также присутствовали несколько десятков протестующих. Полиция обеспечила эффективную защиту от оппонентов Марша, не было никаких сообщений об инцидентах при ходьбе.
Члены праворадикальных групп атаковали и избили нескольких участников и участниц после Марша.
Общее количество жестоких нападений на представителей и представительниц ЛГБТ в 2017 году возросло.
В сентябре группа правых протестующих беспощадно избила нескольких участников ЛГБТ-фестиваля в Запорожье", - говорится в сообщении.
Напомним, власти Симферополя, Керчи, Джанкоя, Феодосии, Красноперекопска и Армянска отклонили заявки на проведение гей-парадов в этих населенных пунктах.