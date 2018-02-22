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В Україні зросло число нападів на ЛГБТ-активістів - Amnesty International

В Україні зросло число нападів на ЛГБТ-активістів - Amnesty International

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні зросло число нападів на заходи ЛГБТ-активістів. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International за 2017 рік, передає УНН

“18 червня тисячі людей приєдналися до найбільшого на сьогодні Маршу рівності в Києві — щорічної прайд-демонстрації ЛГБТ. Також були присутні кілька десятків протестувальників. Поліція забезпечила ефективний захист від опонентів Маршу, не було жодних повідомлень про інциденти під час ходи.

Члени праворадикальних груп атакували та побили кількох учасників і учасниць після Маршу. Загальна кількість жорстоких нападів на представників і представниць ЛГБТ у 2017 році зросла. У вересні група правих протестувальників нещадно побила кількох учасниць ЛГБТ-фестивалю у Запоріжжі”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влада Сімферополя, Керчі, Джанкоя, Феодосії, Красноперекопська і Армянська відхилили заявки на проведення гей-парадів в цих населених пунктах.

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