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В Украине выросли объемы нового строительства

Киев • УНН

 • 12678 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Общая площадь жилых зданий, на которые получены документы на право выполнения строительных работ (новое строительство) в 2018 году в Украине составляет 12,87 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.

В Украине выросли объемы нового строительства

По сравнению с 2017 годом объемы выросли на 13,2%.

Общий объем нежилых зданий на полученные документов на право выполнения строительных работ прошлого года составляет 38,3 млн кв. м.

Как сообщал УНН, согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе - только 17%. По оценкам экспертов, на одного украинца приходится 17 кв. м жилья. Участники рынка жилой недвижимости оценивают уровень востребованности нового жилья, как чрезвычайно высокий.

"Запрос на новые объекты, в частности в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - считает президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

В то же время застройщик замечает, что инвесторам, которые хотят приобрести жилье от застройщика, предлагаются программы лояльности, рассрочка или возможность воспользоваться ипотечным кредитованием. Это позволяет приобрести жилье, даже не имея всей суммы стоимости жилья для оплаты сразу.

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