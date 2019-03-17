В Україні зросли обсяги нового будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Загальна площа житлових будівель, на які отримані документи на право виконання будівельних робіт (нове будівництво) в 2018 році в Україні становить 12,87 млн кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної службі статистики.
В порівнянні з 2017 роком обсяги зросли на 13,2%.
Загальний обсяг не житлових будівель на які отримані документи на право виконання будівельних робіт минулого року становить 38,3 млн кв.м.
Як повідомляв УНН, згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі — тільки 17%. За оцінками експертів, на одного українця припадає 17 кв. м житла. Учасники ринку житлової нерухомості оцінюють рівень затребуваності нового житла, як надзвичайно високий.
“Запит на нові об’єкти, зокрема в „Київміськбуді“, дуже великий. Як і потреба людей в житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%”, — вважає президент ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір.
Водночас забудовник зауважує, що інвесторам, які хочуть придбати житло від забудовника, пропонуються програми лояльності, розстрочка чи можливість скористатися іпотечним кредитуванням. Це дозволяє придбати житло, навіть не маючи всієї суму вартості житла для оплати одразу.