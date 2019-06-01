В Украине увеличилось количество многодетных семей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. За последние пять лет в Украине увеличилось количество многодетных семей. Об этом сообщил Департамент обеспечения прав детей и оздоровления Министерства социальной политики в ответ на запрос журналиста УНН.
По состоянию на 01.02.2014 всего в Украине зарегистрировано 323 575 многодетных семей. На 01.02.2015 - 319 006, на 01.02.2016 - 322692, на 01.02.2017 - 327 908, на 01.02.2018 - 333 867, на 01.02.2019 - 338 513.
Таким образом, количество зарегистрированных многодетных семей увеличилось.
При этом, учет многодетных семей, усыновивших ребенка, Минсоцполитики не проводит.
Напомним, с 1 апреля увеличилась помощь многодетным семьям.
Также напомним, что родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на льготу при уплате налога на земельный участок.