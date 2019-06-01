В Україні зросла кількість багатодітних сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. За останні п'ять років в Україні зросла кількість багатодітних сімей. Про це повідомив Департамент забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики у відповідь на запит журналіста УНН.
Станом на 01.02.2014 всього в Україні зареєстровано 323 575 багатодітних сімей. На 01.02.2015 - 319 006, на 01.02.2016 - 322 692, на 01.02.2017 - 327 908, на 01.02.2018 - 333 867, на 01.02.2019 - 338 513.
Таким чином, кількість зареєстрованих багатодітних сімей збільшилася.
При цьому, облік багатодітних сімей, які всиновили дитину, Мінсоцполітики не проводить.
Нагадаємо, з 1 квітня збільшилась допомога багатодітним сім’ям.
Також нагадаємо, що батьки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, мають право на пільгу при сплаті податку на земельну ділянку.