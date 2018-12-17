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У ДФС пояснили, яку пільгу мають багатодітні батьки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Батьки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, мають право на пільгу при сплаті податку на земельну ділянку. Про це повідомив прес-центр ГУ ДФС у Закарпатській області, передає УНН. 

У ДФС пояснили, яку пільгу мають багатодітні батьки

“У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області повідомляють, якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності”, — йдеться у повідомленні.

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При цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України.

Якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку за земельну ділянку пропорційно своїй частці є кожен з батьків, і відповідно право на пільги щодо сплати земельного податку має кожен з них.

Якщо таке подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку за таку ділянку є один з батьків, який і може скористатись пільгою щодо сплати земельного податку.

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Нагадаємо, що фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 травня поточного року письмову заяву довільної форми про надання пільги та документ, що посвідчує її право на пільгу (посвідчення батьків багатодітної сім’ї (які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років).

Раніше у ДФС назвали, якою має бути сума новорічного подарунку, який не обкладається податком. 

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