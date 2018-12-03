ДФС порадила платникам, як отримати податкову знижку

“Поспішіть отримати податкову знижку — залишилося менше місяця. Для отримання знижки необхідно заповнити та до 31 грудня року, наступного за звітним, подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи”, — йдеться у повідомленні.

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Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були витрати на навчання в вищих та професійно-технічних закладах, на отримання доступного житла за державними програмами, на оплату допоміжних репродуктивних технологій, а також пов’язані зі сплатою відсотків за іпотечним кредитом, внесків на благодійність, страхових платежів (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати. До заробітної плати належать основна та додаткова винагороди, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.

Після отримання декларації визначається сума, що підлягає поверненню, яка громадянам перераховується протягом 60 днів поштовим переказом або на банківський рахунок.

“Звертаємо увагу, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2017 рік необхідно подати декларацію до 31 грудня 2018 року”, — наголосили у податковій.

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