ГФС порекомендовала плательщикам, как получить налоговую скидку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Граждане, не являющиеся субъектами хозяйствования и которые в течение 2017 года были официально трудоустроены и получали заработную плату, с которой удерживался налог на доходы физических лиц, имеют право на получение налоговой скидки при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом Украины. Об этом сообщил отдел коммуникаций ГФС в Закарпатской области, передает УНН.
“Поспешите получить налоговую скидку — осталось меньше месяца. Для получения скидки необходимо заполнить и до 31 декабря года, следующего за отчетным, подать по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах”, - говорится в сообщении.
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Налоговая скидка предоставляется, если у физического лица в течение отчетного года были расходы на обучение в высших и профессионально-технических заведениях, на получение доступного жилья по государственным программам, на оплату вспомогательных репродуктивных технологий, а также связанные с уплатой процентов по ипотечному кредиту, взносов на благотворительность, страховых платежей (взносов, премий) по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионные взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения и тому подобное.
Общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного в виде заработной платы. К заработной плате относятся основное и дополнительное вознаграждение, другие поощрительные и компенсационные средства, которые выплачивают налогоплательщику на основании отношений трудового найма.
После получения декларации определяется сумма, подлежащая возврату, которая гражданам перечисляется в течение 60 дней почтовым переводом или на банковский счет.
“Обращаем внимание, что право на получение налоговой скидки не переносится на последующие годы, то есть для получения скидки за 2017 год необходимо подать декларацию до 31 декабря 2018 года”, — отметили в налоговой.
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