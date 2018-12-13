У ДФС розповіли про податок на новорічні подарунки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У ГУ ДФС у Закарпатській області поінформували про порядок оподаткування новорічних подарунків у 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр фіскального органу.
Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
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Разом з тим, статтею 165 Податкового кодексу України встановлено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО, зокрема - вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
Отже, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО вартість дарунків, наданих такому платнику ПДФО суб’єктом господарювання, який у розрахунку на місяць не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року.
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Зауважуємо, якщо дитячі подарунки планується дарувати у 2019 році (тобто, нарахування такого доходу відбудеться у 2019 році), то вартість неоподатковуваних подарунків обчислюватиметься, виходячи з нового розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2019 року.
Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року розмір мінімальної зарплати становив 3723 гривень. Відповідно, 25% від такого показника дорівнюють 930,75 грн.
Як повідомляв УНН, 14 грудня 2018 року – останній день подання заяви для переходу на сплату єдиного податку.