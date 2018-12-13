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В ГФС рассказали о налоге на новогодние подарки

Киев • УНН

 • 12024 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В ГУ ГФС в Закарпатской области сообщили о порядке налогообложения новогодних подарков в 2018 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр фискального органа.

В ГФС рассказали о налоге на новогодние подарки

Объектом обложения налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) физического лица - резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

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Вместе с тем, статьей 165 Налогового кодекса Украины установлен перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика НДФЛ, в частности - стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований), если их стоимость не превышает 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, за исключением денежных выплат в любой сумме.

Следовательно, не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика НДФЛ стоимость подарков, предоставленных такому плательщику НДФЛ субъектом хозяйствования, которые в расчете на месяц не превышает 25% одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года.

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Замечаем, если детские подарки планируется дарить в 2019 году (то есть, начисления такого дохода состоится в 2019 году), то стоимость необлагаемых подарков будет исчисляться, исходя из нового размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2019 года.

Напомним, что с 1 января 2018 года размер минимальной зарплаты составлял 3723 гривен. Соответственно, 25% от такого показателя равняются 930,75 грн.

Как сообщал УНН, 14 декабря 2018 года - последний день подачи заявления для перехода на уплату единого налога.

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