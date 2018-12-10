У ДФС нагадали останню дату подачі звітності для спрощенців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. 14 грудня – останній день подання заяви для переходу на сплату єдиного податку. Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби України, передає УНН.
“Шановні платники податків, звертаємо вашу увагу! Платники інших податків і зборів, які планують з І кварталу 2019 року перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, повинні подати відповідну заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Тобто, останнім днем подання заяви таким платником буде 14 грудня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
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До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені для відповідних груп платників єдиного податку.
Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування регламентується ст. 298 Податкового кодексу України.
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Нагадаємо, за 8 місяців спрощенці сплатили до місцевих бюджетів 19 млрд грн єдиного податку, що на 25% більше відповідного періоду минулого року.
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