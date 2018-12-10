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В ГФС напомнили последнюю дату подачи отчетности для упрощенцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. 14 декабря - последний день подачи заявления для перехода на уплату единого налога. Об этом сообщил пресс-центр Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

В ГФС напомнили последнюю дату подачи отчетности для упрощенцев

“Уважаемые налогоплательщики, обращаем ваше внимание! Плательщики других налогов и сборов, которые планируют с I квартала 2019 года перейти на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, должны подать соответствующее заявление в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. То есть, последним днем ​​подачи заявления таким плательщиком будет 14 декабря 2018 года”, - говорится в сообщении.

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К поданному заявлению прилагается расчет дохода за предыдущий календарный год.

Субъект хозяйствования может осуществить переход на упрощенную систему налогообложения один раз в течение календарного года.

Переход на упрощенную систему налогообложения может быть осуществлен при условии, если в течение календарного года, предшествующего периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, субъектом хозяйствования соблюдены требования, установленные для соответствующих групп плательщиков единого налога.

Порядок избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения регламентируется ст. 298 Налогового кодекса Украины.

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Напомним, за 8 месяцев упрощенцы уплатили в местные бюджеты 19 млрд грн единого налога, что на 25% больше соответствующего периода прошлого года.

Ранее в ГФС рассказали, как подавать отчетность и уплачивать ЕСВ.

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