В ГФС объяснили, какую льготу имеют многодетные родители

“В Главном управлении ГФС в Закарпатской области сообщают, если супруги воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет, то каждый из родителей имеет право на льготу по уплате земельного налога за земельные участки, принадлежащие ему на правах частной собственности”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДФС посоветовала плательщикам, как получить налоговую скидку

При этом вид земельных участков и размер, в отношении которых применяется льгота, определены п. 281.2 ст. 281 Налогового кодекса Украины.

Если супруги владеют земельным участком на праве общей долевой собственности, то плательщиком земельного налога за земельный участок пропорционально своей доле является каждый из родителей, и соответственно право на льготы по уплате земельного налога имеет каждый из них.

Если такие супруги владеют земельным участком на праве общей совместной собственности и раздел земельного участка не проводился, то плательщиком земельного налога на такой участок является один из родителей, который и может воспользоваться льготой по уплате земельного налога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Образование в Украине: кто имеет право на налоговую скидку

Напомним, что физическое лицо для получения льготы по уплате земельного налога должен подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка до 1 мая текущего года письменное заявление произвольной формы о предоставлении льготы и документ, удостоверяющий право на льготу (удостоверение родителей многодетной семьи (которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет).

Ранее в ГФС назвали, какой должна быть сумма новогоднего подарка, который не облагается налогом.