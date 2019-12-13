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В Украине снова перенесли отключение аналогового телевидения

В Украине снова перенесли отключение аналогового телевидения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания согласовал перенос срока отключения аналогового вещания в Украине на 30 июня 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"12 декабря Национальный совет согласовал без замечаний проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины", разработанный Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Ею предусмотрено, что срок использования в Украине аналогового сигнала для отдельных категорий вещателей будет продолжено до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к этой дате будут использовать аналоговый стандарт те вещатели, работающие на территориях, граничащих с Российской Федерацией - на севере страны и в Херсонской области, на линии разграничения и временно оккупированных территориях, а также местные телерадиокомпании, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

"Регулятор ожидает, что вскоре будут просчитаны еще свободные частоты для того, чтобы желающие местные компании к лету могли перейти на вещание в цифровом стандарте", - цитирует пресс-служба ответственного секретаря Национального совета Александра Ильяшенко.

Напомним, с 1 сентября 2018 года на территории Украины полностью отключены 1063 передатчики и 25 выключены частично - прекратилось вещание регионального или общенационального телеканала. В то же время, в зоне Операции объединенных сил и на границе с Россией было сохранено аналоговое вещание.

6 апреля 2019 года Кабмин попросили отсрочить полное отключение аналогового вещания.

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