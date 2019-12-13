В Україні знову перенесли відключення аналогового телебачення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення погодила перенесення терміну вимкнення аналогового мовлення в Україні на 30 червня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацради.
“12 грудня Національна рада погодила без зауважень проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України“, розроблений Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Нею передбачено, що термін використання в Україні аналогового сигналу для окремих категорій мовників буде продовжено до 30 червня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до цієї дати використовуватимуть аналоговий стандарт ті мовники, що працюють на територіях, що межують з Російською Федерацією — на півночі країни і в Херсонській області, на лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях, а також місцеві телерадіокомпанії, які досі не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.
“Регулятор очікує, що незабаром будуть прораховані ще вільні частоти для того, щоб охочі місцеві компанії до літа мали змогу перейти на мовлення у цифровому стандарті”, — цитує пресслужба відповідального секретаря Національної ради Олександра Ільяшенка.
Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року на території України повністю вимкнено 1063 передавачі і 25 вимкнені частково — припинилось мовлення регіонального чи загальнонаціонального телеканалу. Водночас, у зоні Операції об’єднаних сил та на кордоні з Росією було збережено аналогове мовлення.
6 квітня 2019 року Кабмін попросили відтермінувати повне вимкнення аналогового мовлення.