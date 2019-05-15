В Украине снизился уровень официальной безработицы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В течение апреля текущего года в Украине было официально зарегистрировано 311,4 тысячи безработных, что на 29,3 тысячи меньше, чем в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службе статистики.
В марте официально было зарегистрировано 340,7 тысячи безработных.
Согласно данным ведомства, количество вакансий в апреле составило 90,8 тысячи, тогда как в марте было 100 000. Поэтому нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0, как и в марте этого года.
Напомним, по результатам выборочного обследования населения по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 составила 16200000 человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,7 млн человек.
Как сообщал УНН, назван профессии, которые будут востребованы в будущем.