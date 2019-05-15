В Україні знизився рівень офіційного безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Впродовж квітня поточного року в Україні було офіційно зареєстровано 311,4 тисячі безробітних, що на 29,3 тисячі менше, ніж у березні. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної службу статистики.
У березні офіційно було зареєстровано 340,7 тисячі безробітних.
Згідно з даними відомства, кількість вакансій у квітні склала 90,8 тисячі, тоді як у березні було 100 тисяч. Відтак навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 3,0, як і в березні цього року.
Нагадаємо, за результатами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у IV кварталі 2018 р. становила 16,2 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку – 1,7 млн осіб.
Як повідомляв УНН, названо професії, які будуть затребувані в майбутньому.