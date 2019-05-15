В Україні знизився рівень офіційного безробіття

У березні офіційно було зареєстровано 340,7 тисячі безробітних.



Згідно з даними відомства, кількість вакансій у квітні склала 90,8 тисячі, тоді як у березні було 100 тисяч. Відтак навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 3,0, як і в березні цього року.



Нагадаємо, за результатами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у IV кварталі 2018 р. становила 16,2 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку – 1,7 млн осіб.



Як повідомляв УНН, названо професії, які будуть затребувані в майбутньому.