Рівень безробіття в Україні знизився - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у ІV кварталі 2018р. становила 16,2 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку – 1,7 млн осіб. Про це УНН повідомили у Держстаті.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідними даними попереднього року збільшився на 1,2 в.п. та склав 56,6%, а серед населення працездатного віку – на 1,9 в.п. та 65,8% відповідно.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років у IV кварталі 2018р. порівняно з ІV кварталом 2017р. зменшився на 0,6 в.п. та становив 9,3%.
У аналізі були залучені усі регіони України, крім першої та другої зон радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2018 року склала 1,3% працездатного населення.
Так, за даними Держстату, в грудні безробітними зареєструвалися в Держслужбі зайнятості 341,7 тис. осіб, щомісяця отримують в середньому 2876 грн допомоги.
При цьому в Держстаті відзначили, що кількість вакансій в грудні була найменшою за весь 2018 рік - 58,4 тис. - на кожну з них претендували в середньому по 6 чоловік.
У листопаді 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 301 тис. безробітних, що на 29,6 тис. більше, ніж в жовтні. У порівнянні з II і III кварталами 2018 рівень безробіття в IV кварталі трохи збільшився.