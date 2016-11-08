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15 марта, 19:03 • 113520 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161739 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135055 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127763 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111366 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104744 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100945 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Украине снимут пилотную серию мультсериала "Клуб всезнаек"

В Украине снимут пилотную серию мультсериала "Клуб всезнаек"

Киев • УНН

 • 9275 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Начинается производство пилотной серии анимационного сериала режиссера Евгения Ермака "Клуб всезнаек", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Вчера, 7 ноября, Государственное агентство Украины по вопросам кино подписало с компанией ООО "Анимаград" контракт о предоставлении кинопроекту "Клуб всезнаек" государственной финансовой поддержки размером 435 тыс. 500 грн. на создание пилотной серии сериала. Общий бюджет пилотной серии - 870 тыс. 900 грн.

Отмечается, что "Клуб всезнаек" является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино.

"Сериал" Клуб всезнаек "предложит юному искателю знаний отправиться в увлекательное путешествие окружающим миром с множеством тайн. Каждая серия будет содержать познавательную историю о вселенной. Всезнайки посетят страны и континенты, посетят другие планеты и узнают, как действует сила гравитации и работает магнит, что такое бактерии и почему нужно мыть руки, почему происходят извержения вулканов, землетрясения и цунами и еще много интересного. В пилотной серии под названием "Гитара" маленькие исследователи Вова и Лиза узнают, как натянутая на лук тетива превратилась в музыкальный инструмент ", - рассказали в Госкино.

Как сообщал УНН, в Украине начинается производство полнометражного игрового фильма режиссера Сергея Лысенко "Экс", события которого разворачиваются во Львове 1932 .

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