В Украине снимут пилотную серию мультсериала "Клуб всезнаек"

Вчера, 7 ноября, Государственное агентство Украины по вопросам кино подписало с компанией ООО "Анимаград" контракт о предоставлении кинопроекту "Клуб всезнаек" государственной финансовой поддержки размером 435 тыс. 500 грн. на создание пилотной серии сериала. Общий бюджет пилотной серии - 870 тыс. 900 грн.

Отмечается, что "Клуб всезнаек" является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино.

"Сериал" Клуб всезнаек "предложит юному искателю знаний отправиться в увлекательное путешествие окружающим миром с множеством тайн. Каждая серия будет содержать познавательную историю о вселенной. Всезнайки посетят страны и континенты, посетят другие планеты и узнают, как действует сила гравитации и работает магнит, что такое бактерии и почему нужно мыть руки, почему происходят извержения вулканов, землетрясения и цунами и еще много интересного. В пилотной серии под названием "Гитара" маленькие исследователи Вова и Лиза узнают, как натянутая на лук тетива превратилась в музыкальный инструмент ", - рассказали в Госкино.

Как сообщал УНН, в Украине начинается производство полнометражного игрового фильма режиссера Сергея Лысенко "Экс", события которого разворачиваются во Львове 1932 .