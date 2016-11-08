В Україні знімуть пілотну серію мультсеріалу "Клуб Всезнайок"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Розпочинається виробництво пілотної серії анімаційного серіалу режисера Євгена Єрмака "Клуб Всезнайок", передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
Учора, 7 листопада, Державне агентство України з питань кіно підписало з компанією ТОВ “Анімаград” контракт про надання кінопроекту “Клуб Всезнайок” державної фінансової підтримки розміром 435 тис. 500 грн. на створення пілотної серії серіалу. Загальний бюджет пілотної серії — 870 тис. 900 грн.
Зазначається, що “Клуб Всезнайок” є переможцем 8-го конкурсного відбору Держкіно.
“Серіал „Клуб Всезнайок“ запропонує юному шукачу знань відправитись в захопливу подорож навколишнім світом із безліччю таємниць. Кожна серія міститиме пізнавальну історію про всесвіт. Всезнайки відвідають країни і континенти, завітають на інші планети і дізнаються, як діє сила гравітації і працює магніт, що таке бактерії і чому потрібно мити руки, чому відбуваються виверження вулканів, землетруси і цунамі та ще багато цікавого. У пілотній серії за назвою „Гітара“ маленькі дослідники Вова і Ліза дізнаються, як натягнута на лук тятива перетворилася на музичний інструмент”, — розповіли в Держкіно.
Як повідомляв УНН, в Україні розпочинається виробництво повнометражного ігрового фільму режисера Сергія Лисенка “Екс”, події якого розгортаються у Львові 1932 року.