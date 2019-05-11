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В Украине нашли способ улучшить качество дорожного покрытия на 30%

В Украине нашли способ улучшить качество дорожного покрытия на 30%

Киев  •  УНН

 • 19325 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Минрегион вводит обязательное использование перегружателей при заключении асфальта на крупнейших трассах, что позволит улучшить качество дорожного покрытия на 30%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства.

В изменениях Государственных строительных норм "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство" содержится обязательное требование: на международных автомобильных дорогах первой категории использовать специальные перегружатели при укладке асфальтобетонного покрытия, которые выравнивают температуру и состав асфальтобетонной смеси.

В Минрегионе заявляют, что по подсчетам экспертов, это будет способствовать повышению качества дорожного покрытия в целом на 30%, продлит срок службы таких дорог и минимизирует появление выбоин, трещин и выкрашивания.

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"Сегрегация в дорожном строительстве - очень негативное явление, которое снижает качество наших дорог. Это когда при неправильной укладке асфальтобетонного покрытия его частицы распределяются неравномерно, нарушаются пропорции камня, битума и воздуха. Что может сократить срок службы такого покрытия до 50%, стать причиной появления трещин, выбоин и выкрашивания. Для того чтобы этого не было, мы прописали в ГСН использование специальных перегружателей при укладке дорог. Они обеспечат дополнительное перемешивание АБС-смеси перед укладкой. Это выровняет ее температуру и состав, повысит плотность и ровность покрытия", - сказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Использование перегружателей должно быть обязательным при строительстве, реконструкции и капремонте международных дорог, которые относятся к первой категории. Их также целесообразно применять и на всех остальных дорогах.

В Министерстве отметили, что изменения в ГСН, уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

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