В Україні знайшли спосіб покращити якість дорожнього покриття на 30%

У змінах до Державних будівельних норм “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” міститься обов’язкова вимога: на міжнародних автомобільних дорогах першої категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття, які вирівнюють температуру і склад асфальтобетонної суміші.

У Мінрегіоні заявляють, що за підрахунками експертів, це сприятиме підвищенню якості дорожнього покриття в цілому на 30%, продовжить строк служби таких доріг та мінімізує появу вибоїн, тріщин та викришування.

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“Сегрегація у дорожньому будівництві — дуже негативне явище, яке знижує якість наших доріг. Це коли при неправильному укладанні асфальтобетонного покриття його частинки розподіляються нерівномірно, порушуються пропорції каменю, бітуму і повітря. Що може скоротити строк служби такого покриття до 50%, стати причиною появи тріщин, вибоїн та викришування. Для того щоб цього не було, ми прописали у ДБН використання спеціальних перевантажувачів при укладанні доріг. Вони забезпечать додаткове перемішування АБС-суміші перед укладанням. Це вирівняє її температуру і склад, підвищить щільність та рівність покриття”, — сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Використання перевантажувачів має бути обов’язковим при будівництві, реконструкції та капремонті міжнародних доріг, які відносяться до першої категорії. Їх також доцільно застосовувати і на всіх інших дорогах.

У Міністерстві зазначили, що зміни до ДБН, вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом.