В Украине уменьшили срок самоизоляции пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине больным на COVID-19 теперь самоизоляцию можно завершить через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.
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"Министерство здравоохранения внесло изменения в 722 приказ “Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что изменениями была "сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения".
Отмечается, что ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней с даты появления симптомов или же с даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней со времени появления симптомов или первого положительного теста.
“Теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить через 5 дней от даты появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР. Важно, что речь идет лишь о тестировании методом ПЦР. Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать”, — информирует Минздрав.
Также "самоизоляцию можно завершать при условии отсутствия симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования".
Детали
Кроме того, изменены требования к повторному проведению тестирования. Теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без симптомов, но который был подтвержден экспресс-тестом на антиген. Основное условие — контакт с подтвержденным случаем COVID-19.
Ранее подтверждения экспресс-тестами было достаточно лишь для лиц, у которых имеются симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение ПЦР-методом.
“Также изменениями в приказ приоритезировали усилия по отслеживанию контактов случаев COVID-19. В условиях "красного“ уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания. Контактами высокого риска считаются члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, которые находятся в помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения длительного ухода”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, будут считаться контактами низкого риска.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 4,3 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 февраля, — более 23 тысяч, что меньше, чем накануне, однако, традиционное снижение для выходных.