В Україні зменшили термін самоізоляції пацієнтів з COVID-19

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"Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до 722 наказу “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що змінами було "скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування".

Зазначається, що раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

“Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР. Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати”, — інформує МОЗ.

Також "самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування".

Деталі

Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова — контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

“Також змінами до наказу пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків COVID-19. В умовах "червоного“ рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 4,3 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 лютого, — понад 23 тисячі, що менше, ніж напередодні, однак, традиційне зниження для вихідних.



