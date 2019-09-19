В Украине сохраняется пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Украине в ближайшие дни сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 19-20 сентября в Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
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В Киеве и Киевской области 19-20 сентября, как отмечается, также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 19 сентября в Украине до 21 градуса тепла.