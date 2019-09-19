В Україні зберігається пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Україні найближчими днями утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 19-20 вересня в Україні утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
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У Києві та Київській області 19-20 вересня, як зазначається, також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 19 вересня в Україні до 21 градуса тепла.