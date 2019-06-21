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В Украине заявили о необходимости переименовать министерство

Киев • УНН

 • 20828 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил необходимость изменения Министерства экономики в Министерство цифровой экономики, что обеспечит эффективное развитие инноваций и интеллектуальной собственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В Украине заявили о необходимости переименовать министерство

"Минэкономразвития следует наделить более широкими полномочиями в сфере развития цифровой экономики. Уже три года наше министерство активно развивает цифровой повестку дня для Украины, однако следует наконец сократить несвойственные функции других органов власти в сфере цифровизации. Украина должна действовать по примеру коллег-европейцев и изменить традиционное Министерство экономики на Министерства цифровой экономики Украины", - отметил Кубив.

Министр также отметил необходимость оптимизировать работу комитетов Верховной Рады и создать эффективный комитет по цифровой экономики. По его словам, развитие цифровых государственных сервисов сегодня - среди приоритетов работы правительства.

Также Кубив напомнил, что с 1 августа 2016 года система электронных публичных закупок ProZorro стала обязательной для использования по всей территории Украины. А также добавил, что программа уже запустили в 24 регионах Украины.

Кубов сообщил, что в Украине уже работают два новых порталы для общественного контроля: за использованием международной технической помощи и за государственными предприятиями.

Кроме того, министр отметил необходимость усиления реформ в сфере интеллектуальной собственности.

"Мы действенно защищать право интеллектуальной собственности, чтобы дать дополнительные стимулы развития инновационной составляющей украинской экономики. Это приоритетные направления, которые могут дать экономический рост в 8-9% ежегодно, что сегодня крайне необходимо Украине", - добавил Кубив.

В прошлом году премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил превратить Минкомсвязи в Министерство цифрового развития.

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