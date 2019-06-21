В Україні заявили про необхідність перейменувати міністерство
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів наголосив на необхідності зміни Міністерства економіки на Міністерство цифрової економіки, що забезпечить ефективний розвиток інновацій та інтелектуальної власності. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"Мінекономрозвитку слід наділити більш широкими повноваженнями у сфері розвитку цифрової економіки. Уже три роки наше міністерство активно розвиває цифровий порядок денний для України, однак слід нарешті скоротити невластиві функції інших органів влади у сфері цифровізації. Україна має діяти за прикладом колег-європейців та змінити традиційне Міністерство економіки на Міністерства цифрової економіки України", - зазначив Кубів.
Міністр також наголосив на необхідності оптимізувати роботу комітетів Верховної Ради та створити ефективний комітет з цифрової економіки. За його словами, розвиток цифрових державних сервісів сьогодні – серед пріоритетів роботи уряду.
Також Кубів нагадав, що з 1 серпня 2016 року система електронних публічних закупівель ProZorro стала обов’язковою для використання по всій території України. А також додав, що програму вже запустили у 24 регіонах України.
Кубів повідомив, що в Україні вже працюють два нові портали для громадського контролю: за використанням міжнародної технічної допомоги та за державними підприємствами.
Крім того, міністр наголосив на необхідності посилення реформ у сфері інтелектуальної власності.
"Ми маємо дієво захищати право інтелектуальної власності, аби дати додаткові стимули розвитку інноваційної складової української економіки. Це пріоритетні напрямки, які можуть дати економічне зростання у 8-9% щорічно, що сьогодні вкрай потрібно Україні”, - додав Кубів.
Нагадаємо, минулого року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував перетворити Мінкомзв'язку на Міністерство цифрового розвитку.