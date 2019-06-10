В Украине завтра до 34 градусов тепла

"В ближайшие трое суток ожидается жаркая погода с температурой ночью 15-21 °, днем 28-34 °. Преимущественно без осадков, лишь завтра в западных, северных и Винницкой областях, 12-13 июня в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, завтра в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью 17-20 °, днем 29-32 °.



Как сообщал УНН, синоптики объявили штормовое предупреждение в части областей .