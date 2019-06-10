В Україні завтра до 34 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У найближчі три доби очікується жарка погода з температурою вночі 15-21°, вдень 28-34°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби очікується жарка погода з температурою вночі 15-21°, вдень 28-34°. Переважно без опадів, лише завтра у західних, північних та Вінницькій областях, 12-13 червня в Карпатському регіоні в денні години окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, завтра у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень в окремих районах короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, помірний. Температура вночі 17-20°, вдень 29-32°.
Як повідомляв УНН, синоптики оголосили штормове попередження в частині областей.