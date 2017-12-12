В Украине завершился осенний призыв на срочную военную службу

"Военными комиссариатами Украины завершили осенний призыв на срочную военную службу в 2017 году. Было призвано и направлено в войска (сил) - 12 460 человек, в том числе в Вооруженные Силы Украины - 8360, Национальной гвардии Украины - 3500, Государственной специальной службы транспорта - 600, то есть военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной задачей при проведении призыва, как и раньше, было недопущение снижения качественной характеристики призывников, направлявшихся на комплектование войск (сил). В соответствии с требованиями действующего законодательства призыв граждан Украины на срочную военную службу проводился на основании решения районной (городской) призывной комиссии.

В ВСУ подчеркнули, что процесс комплектования частей и соединений призывниками продолжался без сбоев и в соответствии с определенными планами и графиками отправки, а главным залогом успешного проведения нынешнего призыва стала слаженность действий всех ответственных за призыв должностных лиц и надзор общественности.

Как сообщал УНН, осенью в Украине в армию призовут почти 10,5 тысячи юношей.