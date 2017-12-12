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В Україні завершився осінній призов на строкову військову службу

В Україні завершився осінній призов на строкову військову службу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Цієї осені призвано та направлено до військових частин для проходження строкової служби понад 12 тис. призовників і, таким чином, державне завдання з призову виконано на 100%. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ, передає УНН.

“Військовими комісаріатами України завершили осінній призов на строкову військову службу в 2017 році. Було призвано та направлено до військ (сил) — 12 460 осіб, у тому числі до Збройних Сил України — 8 360, Національної гвардії України — 3 500, Державної спеціальної служби транспорту — 600, тобто військові комісаріати виконали державне завдання на 100%”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основним завданням під час проведення призову, як і раніше, було недопущення зниження якісної характеристики призовників, які направлялися на комплектування військ (сил). Відповідно до вимог чинного законодавства призов громадян України на строкову військову службу проводився на підставі рішення районної (міської) призовної комісії. 

У ЗСУ підкреслили, що процес комплектування частин та з’єднань призовниками тривав без збоїв та відповідно до визначених планів і графіків відправки, а головною запорукою успішного проведення цьогорічного призову стала злагодженість дій усіх відповідальних за призов посадових осіб та нагляд громадськості.

Як повідомляв УНН, восени в Україні до армії призвуть майже 10,5 тисячі юнаків.

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