В Украине завершили испытания снарядов для системы "Гиацинт"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украине завершены испытания 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт", теперь должно начаться их серийное производство. Об этом написал на своей странице в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Завершено испытание 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Сейчас ГАХК "Артем" переходит к серийному производству 152-миллиметровых снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию", - отметил Президент.
По его словам, следующим шагом является "в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в калибрах от 100 мм до натовского калибра в 155 мм".
Напомним, 17 августа на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, на которых присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Завершено випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт".
Нині ДАХК "Артем" переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до української армії.
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