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В Украине завершили испытания снарядов для системы "Гиацинт"

Киев • УНН

 • 37177 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украине завершены испытания 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт", теперь должно начаться их серийное производство. Об этом написал на своей странице в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

В Украине завершили испытания снарядов для системы "Гиацинт"

"Завершено испытание 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Сейчас ГАХК "Артем" переходит к серийному производству 152-миллиметровых снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию", - отметил Президент.

По его словам, следующим шагом является "в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в калибрах от 100 мм до натовского калибра в 155 мм".

Напомним, 17 августа на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, на которых присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Завершено випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт".

Нині ДАХК "Артем" переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до української армії.

Продовжуємо посилювати обороноздатність українського війська! pic.twitter.com/Sa6XFGZUKz

— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 серпня 2018 р.

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