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Турчинов оцінив боєздатність крилатих ракет у Азово-Чорноморському регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українські ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов після польових випробувань вітчизняної тактичної зброї, передає УНН.

Турчинов оцінив боєздатність крилатих ракет у Азово-Чорноморському регіоні

“Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть в портах їх базування”, — зазначив Секретар Ради нацбезпеки.

За його словами, крилаті ракети здатні знищити військові та інфраструктурні об’єкти, зокрема, “стратегічні мости та поромні переправи у випадку їх використання ворогом для агресії проти нашої держави”.

Секретар РНБО України підкреслив, що ракети цього класу — це потужна високоточна зброя, “здатна вражати будь-які морські та наземні цілі”.

Як зазначається, 17 серпня на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

“Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму”, — сказав Турчинов, додавши, що було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.

Раніше Турчинов прокоментував нову потужну зброю за стандартами НАТО, яка надійшла на озброєння української армії.

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