Турчинов оцінив боєздатність крилатих ракет у Азово-Чорноморському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українські ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов після польових випробувань вітчизняної тактичної зброї, передає УНН.
“Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть в портах їх базування”, — зазначив Секретар Ради нацбезпеки.
За його словами, крилаті ракети здатні знищити військові та інфраструктурні об’єкти, зокрема, “стратегічні мости та поромні переправи у випадку їх використання ворогом для агресії проти нашої держави”.
Секретар РНБО України підкреслив, що ракети цього класу — це потужна високоточна зброя, “здатна вражати будь-які морські та наземні цілі”.
Як зазначається, 17 серпня на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
“Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму”, — сказав Турчинов, додавши, що було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.
Раніше Турчинов прокоментував нову потужну зброю за стандартами НАТО, яка надійшла на озброєння української армії.