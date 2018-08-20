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В Україні завершили випробування снарядів для системи "Гіацинт"

Київ • УНН

 • 37177 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Україні завершено випробування 152-міліметрових снарядів для артилерійської системи "Гіацинт", тепер має розпочатися їхнє серійне виробництво. Про це написав на своїй сторінці у Twitter Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

В Україні завершили випробування снарядів для системи "Гіацинт"

"Завершено випробування 152-міліметрових снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". Нині ДАХК "Артем" переходить до серійного виробництва 152-міліметрових снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до української армії", - зазначив Президент.

З його слів, наступним кроком є "у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у калібрах від 100 мм, до натівського калібру у 155 мм".

Нагадаємо, 17 серпня на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

Завершено випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт".

Нині ДАХК "Артем" переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до української армії.

Продовжуємо посилювати обороноздатність українського війська! pic.twitter.com/Sa6XFGZUKz

— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 серпня 2018 р.

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