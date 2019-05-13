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В Украине зарегистрировано более 840 электрокаров Tesla

В Украине зарегистрировано более 840 электрокаров Tesla

Киев  •  УНН

 • 19058 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Украине зарегистрировано более 840 электрокаров марки Tesla. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел в ответ на информационный запрос УНН.

Так, согласно сведениям Единого государственного реестра транспортных средств по состоянию на 8 мая 2019 на территории Украины зарегистрировано 845 электрокаров марки Tesla.

Больше всего их зарегистрировано в Киеве - 320, также большое количество зарегистрировано в Киевской - 76, Харьковской - 69, Днепропетровской - 56 и Львовской - 45 - областях.

Меньше электрокаров Tesla зарегистрировано в Крыму - всего один автомобиль, в Черновицкой и Луганской областях - по 2 и Сумской области - 3 авто.

Напомним, спрос на электрокары в Украине вырос на 71%.

Как сообщал УНН, Министерство инфраструктуры хочет производить Tesla в Украине.

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