В Україні зареєстровано понад 840 електрокарів Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні зареєстровано понад 840 електрокарів марки Tesla. Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 8 травня 2019 на території України зареєстровано 845 електрокарів марки Tesla.
Найбільше їх зареєстровано у місті Києві – 320, також велика кількість зареєстрована у Київській – 76, Харківській – 69, Дніпропетровській – 56 та Львівській – 45 - областях.
Найменше електрокарів Tesla зареєстровано у Криму – всього одне авто, у Чернівецькій та Луганській областях – по 2 та Сумській області – 3 авто.
Нагадаємо, попит на електрокари в Україні зріс на 71%.
Як повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури хоче виготовляти Tesla в Україні.