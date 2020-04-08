В Украине зарегистрировано 364 тысяч безработных - Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине, по состоянию на 7 апреля, зарегистрировано 364 тысяч безработных людей и их количество будет расти. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.
"Количество безработных, зарегистрированных в системе занятости на 7 апреля, была цифра 364 тыс. человек. Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост составляет 13%. Но мы ожидаем существенный рост количества зарегистрированных по безработице", - сказал Петрашко.
По его словам, правительство к этому готово и предсказало на это средства в бюджете.
Напомним, во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.