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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51666 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60593 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74607 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Украине зарегистрировано 364 тысяч безработных - Минэкономразвития

В Украине зарегистрировано 364 тысяч безработных - Минэкономразвития

Киев  •  УНН

 • 8929 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине, по состоянию на 7 апреля, зарегистрировано 364 тысяч безработных людей и их количество будет расти. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Количество безработных, зарегистрированных в системе занятости на 7 апреля, была цифра 364 тыс. человек. Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост составляет 13%. Но мы ожидаем существенный рост количества зарегистрированных по безработице", - сказал Петрашко.

По его словам, правительство к этому готово и предсказало на это средства в бюджете.

Напомним, во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

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