В Украине зарегистрировано 364 тысяч безработных - Минэкономразвития

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине, по состоянию на 7 апреля, зарегистрировано 364 тысяч безработных людей и их количество будет расти. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.