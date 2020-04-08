В Україні зареєстровано 364 тисячі безробітніх – Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні, станом на 7 квітня, зареєстровано 364 тисячі безробітніх людей і їх кількість буде зростати. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.
"Кількість безробітних, зареєстрованих у системі зайнятості на 7 квітня, була цифра 364 тис. осіб. Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то ріст становить 13%. Але ми очікуємо на суттєве зростання кількості зареєстрованих по безробіттю", - сказав Петрашко.
За його словами, уряд до цього готовий і передбачив на це кошти у бюджеті.
Нагадаємо, під час карантину стати на облік у центрі зайнятості можна дистанційно, заповнивши заяви вдома та надіславши їх онлайн.