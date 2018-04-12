В Украине зарегистрирована почти 1,5 миллиона пеерселенцив

Наибольшее количество ВПЛ, 75%, проживает в Донецкой, Луганской, Харьковской областях и Киеве. Наименьшее количество - в Херсонской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях.

Более 52% всех переселенцев - пенсионеры. 27,5% - лица трудоспособного возраста. Еще 15% - дети. Почти 3,5% - люди с инвалидностью.

Как сообщал УНН, соцстрах упростил порядок подтверждения нетрудоспособности вынужденных переселенцев.