В Україні зареестровано майже 1,5 мільйона пеерселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні станом на 5 квітня 2018 зареєстровано 1 494 636 внутрішніх переселенців. Про це УНН повідомили у прес-службі "Радник ВПО".
Найбільша кількість ВПО, 75%, проживає у Донецькій, Луганській, Харківській областях та Києві. Найменша кількість – у Херсонській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях.
Більше 52% всіх переселенців – пенсіонери. 27,5% - особи працездатного віку. Ще 15% - діти. Майже 3,5% - люди із інвалідністю.
Як повідомляв УНН, соцстрах спростив порядок підтвердження непрацездатності вимушених переселенців.