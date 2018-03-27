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В Украине запустят систему представления финотчетности в электронной форме

В Украине запустят систему представления финотчетности в электронной форме

Киев  •  УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при поддержке международных партнеров запустит в Украине систему представления финансовой отчетности в электронном формате, передает УНН со ссылкой на НКЦБФР.

“Руководство НКЦБФР подписало с международными партнерами Меморандум о взаимопонимании по закупке и внедрению в Украине Системы финансовой отчетности”, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава НКЦБФР Тимур Хромаев, благодаря принятым в конце прошлого года законам Комиссия вместе с НБУ и Минфином работает над внедрением новой системы финансового репортинга для предприятий, представляющих общественный интерес.

“У Украины в этом вопросе есть шанс стать лидером в Европе, ведь сегодня такая система внедрена только Голландией. Переход на электронное составление и представление отчетности позволит создать базис для прозрачной и эффективной экономики. Ведь информативность, правдивость, целостность, полнота и адекватность финансовой отчетности на финансовом рынке является едва ли не главной предпосылкой возникновения доверия к компаниям, рынка и экономики в целом”, - отметил он.

Отмечается, что новая система позволит собирать, обрабатывать, проверять и раскрывать регулярную финансовую отчетность предприятий в едином электронном формате, и будет базироваться на распространенном в мире стандарте iXBRL.

Ключевыми новшествами введения новой системы являются:

  • единственное окно представления финансовой отчетности финансовым регуляторам;
  • высокий уровень автоматизации сбора и обработки финансовой отчетности;
  • эффективный и надежный анализ финансовых показателей компаний;
  • быстрое обнаружение ошибок и несоответствий в финансовых отчетах.

Согласно последним изменениям в закон “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине”, составлять финотчетность с использованием таксономии МСФО 2018 и подавать ее органам госвласти в едином электронном формате обязаны предприятия, представляющим общественный интерес. К ним относятся: эмитенты, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, другие финучреждения и предприятия, которые относятся к группе крупных предприятий.

Запуск новой системы планируется на 1 квартал 2019 года, что закреплено вышеупомянутым законом.

Напомним, НКЦБФР запретила с 16 марта 2018 торговлю ценными бумагами 12 компаний.

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