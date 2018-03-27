В Україні запустять систему подання фінзвітності в електронній формі

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за підтримки міжнародних партнерів запустить в Україні систему подання фінансової звітності в електронному форматі, передає УНН з посиланням на НКЦПФР.

“Керівництво НКЦПФР підписало з міжнародними партнерами Меморандум про взаєморозуміння щодо закупівлі та впровадження в Україні Системи фінансової звітності”, — йдеться у повідомленні.

Як уточнив голова НКЦПФР Тимур Хромаєв, завдяки прийнятим наприкінці минулого року законам Комісія разом із НБУ та Мінфіном працює над впровадженням нової системи фінансового репортінгу для підприємств, що становлять суспільний інтерес.

“Україна в цьому питанні має шанс стати лідером в Європі, адже на сьогодні така система впроваджена лише Голландією. Перехід на електронне складання та подання звітності дозволить створити базис для прозорої та ефективної економіки. Адже інформативність, правдивість, цілісність, повнота і адекватність фінансової звітності на фінансовому ринку є чи не головною передумовою виникнення довіри до компаній, ринку та економіки в цілому”, — зауважив він.

Зазначається, що нова система дозволить збирати, обробляти, перевіряти та розкривати регулярну фінансову звітність підприємств у єдиному електронному форматі, і базуватиметься на поширеному в світі стандарті iXBRL.

Ключовими новаціями запровадження нової системи є:

  • єдине вікно подання фінансової звітності до фінансових регуляторів;
  • високий рівень автоматизації збирання та обробки фінансової звітності;
  • ефективний та надійний аналіз фінансових показників компаній;
  • швидке виявлення помилок та невідповідностей у фінансових звітах.

Відповідно до останніх змін до закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складати фінзвітність з використанням таксономії МСФЗ 2018 та подавати її органам держвлади в єдиному електронному форматі зобов‘язані підприємства, що становлять суспільний інтерес. До них відносяться: емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінустанови та підприємства, які належать до групи великих підприємств.

Запуск нової системи планується на 1 квартал 2019 року, що закріплено вищезгаданим законом.

Нагадаємо, НКЦПФР заборонила з 16 березня 2018 року торгівлю цінними паперами 12 компаній.

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